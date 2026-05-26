Un uomo ha dichiarato che il ricordo della moglie, morta nel disastro delle Azzorre, rimane vivo grazie a una targa in un monumento. Ha spiegato che il suo nome è inciso lì e che questa testimonianza fisica mantiene vivo il ricordo di lei. La dichiarazione è stata rilasciata nel Lido degli Estensi, il 26 maggio 2026. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul disastro o sui dettagli personali della coppia.

Lido Degli Estensi, 26 maggio 2026 – “Così vive ancora il ricordo di mia moglie, in quella targa laggiù. Dove si è verificata quella immane tragedia”. Amilcare Tassinari, 82 anni, va con la memoria a quei giorni lontani, il dolore che torna vivo ogni volta che pronuncia il suo nome. Loriana Nozzoli, sua moglie. “Aveva la mia stessa età, solo cinque giorni più di me”, racconta, il tempo che si è fermato a quei momenti. Un lutto per tutta la comunità di Comacchio, per l’Italia. Azzorre, il peggior disastro aereo della storia del Portogallo. Il boato, pezzi e vite che si frantumano. Azzorre, il peggior disastro aereo della storia del Portogallo, il quarto peggior incidente in cui è stato coinvolto un Boeing 707. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Mia moglie Loriana, morta nel disastro delle Azzorre. Il suo nome scolpito laggiù in un monumento”

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