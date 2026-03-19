Alessandro Nesta, ex difensore del Milan tra il 2002 e il 2012, festeggia oggi 50 anni. Durante la sua carriera ha segnato cinque gol che sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi e nella storia del club. Questi gol sono stati segnati in occasioni diverse, contribuendo a momenti importanti per la squadra. La sua presenza in campo è sempre stata accompagnata da prestazioni di grande livello.

Alessandro Nesta è stato uno dei difensori più eleganti e forti della storia del calcio mondiale. Dopo nove anni alla Lazio, "Tempesta Perfetta" è approdato al Milan nell'agosto del 2002 per 31 milioni di euro, per rimanerci fino al 2012. Un decennio di successi che ha pochi eguali: 2 Champions League, 2 campionati di Serie A, 2 Supercoppe Uefa, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia e un mondiale per club. Nel giorno del suo 50° compleanno abbiamo deciso di raccogliere le sue cinque reti più importanti con la maglia rossonera. È il 10 gennaio del 2010 quando, dopo aver affrontato il Napoli, il Milan di Leonardo va al 'Delle Alpi', dove lo attende la Juventus di Ciro Ferrara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta, 50 anni e una carriera da mito: i 5 gol che hanno scolpito il suo nome nella storia del Milan

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