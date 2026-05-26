Mi buttano fuori dopo 10 anni che lavoro nelle scuole | ho un mutuo e due bambini come farò?

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo dieci anni di insegnamento nelle scuole, una docente racconta di essere stata licenziata. Ha un mutuo e due figli e si dice preoccupata per il futuro. Secondo lei, c’è una carenza di personale, ma comunque si cercano di eliminare gli insegnanti a chiamata. La docente si è rivolta a Fanpage.it per denunciare la sua situazione.

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A raccontare al sua storia a Fanpage.it è Francesca: "C'è carenza di personale, eppure si vogliono liberare di noi insegnanti a chiamata. L'unico consiglio che mi hanno dato? Dicono che devo studiare. Ma io ho bisogno di lavorare, non posso fare la studentessa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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