De Rossi dopo aver battuto la sua Roma | Una cosa che mi rende felice non devo giustificarmi

Dopo la vittoria del Genoa contro la Roma, Daniele De Rossi ha commentato la sua posizione in modo diretto, affermando di essere felice e di non sentirsi in dovere di scusarsi. Ha dichiarato che non gli dispiace che i tifosi della Roma siano delusi, ma ha anche sottolineato di non dover giustificare le sue emozioni o le sue scelte, senza ulteriori commenti.

Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano dispiaciuti, ma non devo neanche giustificarmi, perché sarei ipocrita".