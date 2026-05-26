Mezza maratona al tramonto nella Città Bianca | una gara tra mare e uliveti

Da brindisireport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mezza maratona si svolgerà nel tardo pomeriggio nella Città Bianca, giunta alla 12esima edizione. La gara attraverserà zone tra mare e uliveti, attirando numerosi partecipanti. La manifestazione si terrà nel pomeriggio, con partenza prevista prima del tramonto. La corsa si svolgerà lungo un percorso che attraversa il centro storico e le campagne circostanti. L’evento è aperto a runner di diversi livelli e si svolge su un tracciato di circa 21 chilometri.

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OSTUNI - La mezza maratona del tardo pomeriggio, un'originalità che sta conquistando sempre più appassionati di corsa, tornerà a Ostuni per la sua 12esima edizione. La Ostuni Half Marathon, inserita nel calendario nazionale Fidal e tappa del circuito Sulle Vie di Brento, si prepara a trasformare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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