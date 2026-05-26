Mezza maratona al tramonto nella Città Bianca | una gara tra mare e uliveti

Notizia in breve

Una mezza maratona si svolgerà nel tardo pomeriggio nella Città Bianca, giunta alla 12esima edizione. La gara attraverserà zone tra mare e uliveti, attirando numerosi partecipanti. La manifestazione si terrà nel pomeriggio, con partenza prevista prima del tramonto. La corsa si svolgerà lungo un percorso che attraversa il centro storico e le campagne circostanti. L’evento è aperto a runner di diversi livelli e si svolge su un tracciato di circa 21 chilometri.