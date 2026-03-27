Mezza Maratona di Latina numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lido

La Mezza Maratona di Latina si svolgerà domenica 29 marzo 2026, con la partecipazione di numerosi atleti di alto livello. La corsa si svolge su un percorso che attraversa il centro cittadino e il lungomare, caratterizzato da tratti veloci e panoramici. Sono attesi numeri record di iscrizioni rispetto alle edizioni precedenti.

La carica dei 1.400 iscritti a questa edizione della manifestazione in programma domenica 29 marzo i Numeri record per l’edizione 2026 della Mezza Maratona di Latina in programma domenica 29 marzo con la partecipazione di numerosi top runners pronti a darsi battaglia su un percorso veloce e suggestivo tra centro città e lungomare. La presenza di atleti di primo piano, tra cui i primi classificati italiani uomo e donna della Maratona di Roma, conferma la crescente importanza della manifestazione nel panorama podistico nazionale, rendendola un appuntamento imperdibile sia per gli appassionati sia per il pubblico. Due prove, la gara principale sulla distanza dei 21,097 km e la competitiva di 9,8 km, che richiamano atleti di livello e che offriranno un confronto tecnico di grande interesse. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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