Metropolitana rischio stop ai cantieri | scontro sui 74 milioni del governo

Il cantiere della metropolitana potrebbe fermarsi a causa di uno scontro sui 74 milioni di euro stanziati dal governo. La disputa riguarda i fondi necessari per proseguire i lavori, con il rischio che i lavori vengano sospesi e la costruzione rimanga incompleta. La possibilità di un blocco metterebbe a rischio la conclusione del progetto e potrebbe prolungare i tempi di realizzazione. La questione finanziaria resta al centro delle trattative tra le parti coinvolte.

Il cantiere della metropolitana rischia di rimanere bloccato, con il pericolo di trasformare la città in un cantiere infinito. Lo scontro politico è esploso oggi, 26 maggio, in consiglio comunale, dove la maggioranza ha presentato un ordine del giorno straordinario per denunciare il rischio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: opera a rischio stop

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