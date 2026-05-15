Nel 2009 si è verificato un terremoto che ha portato a un aumento del 30% dei fondi destinati alla ricostruzione. Tuttavia, questa cifra non sembra essere sufficiente a evitare possibili interruzioni nei lavori ancora in corso. La fine del Superbonus, prevista per i prossimi mesi, potrebbe influire sui bilanci delle famiglie coinvolte nei progetti di ristrutturazione. Attualmente, molte opere di ricostruzione sono a rischio di sospensione, proprio mentre si avvicina il termine dei finanziamenti dedicati.

? Domande chiave Come influirà la fine del Superbonus sui bilanci delle famiglie?. Perché i cantieri del 2009 rischiano di fermarsi proprio ora?. Quali disparità distinguono il cratere del 2009 da quello del 2016?. Cosa prevede il Decreto n. 7 per coprire i costi extra?.? In Breve Incremento del 30% approvato dagli uffici Usra e Usrc per mitigare i costi edilizi.. Consiglieri Pezzopane e Romano denunciano disparità con il cratere del 20162017.. Attesa del Decreto n. 7 per coprire spese post fine agevolazioni Superbonus.. Aumento prezzi energia e materiali mette a rischio cantieri dopo 16 anni.. L’incremento del 30% dei contributi per la ricostruzione privata post sisma 2009, approvato dagli uffici speciali Usra e Usrc, conferma che le criticità segnalate dai consiglieri comunali erano fondate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma 2009: il +30% di fondi non basta, rischio stop ai cantieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sisma, 1,3 miliardi per i cantieri: arrivano nuovi fondi e sanzioni? Punti chiave Come presentare la variante progettuale per ottenere i nuovi fondi? Quali lavorazioni specifiche possono beneficiare del contributo...

Umbria, nuovi fondi e prezzario 2026: sblocca i cantieri del sisma? Cosa sapere La Cabina coordinamento sisma approva nuovi fondi e il Prezzario unico 2026 in Umbria.

Sindaco L'Aquila, 'più fondi per la ricostruzione dopo il Superbonus'Incrementi medi del contributo pubblico del 30%, con punte che in alcuni casi possono arrivare fino al 70% del contributo originario, per garantire continuità alla ricostruzione privata dopo la cessaz ... ansa.it

Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica piùNon siamo a uno stramilione di biliardoni, e neppure a un ottone di millantoni, numeri inventati da Gianni Rodari nel suo Favole al telefono, ma poco ci manca. Per i comprensori sciistici ... ilfattoquotidiano.it