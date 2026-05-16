Genova rischio per la metro | 74 milioni a rischio per i nuovi lotti

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, i fondi destinati alla costruzione dei nuovi lotti della metropolitana sono a rischio a causa di interferenze ferroviarie. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato la possibilità di ridurre le risorse, che ammontano complessivamente a 74 milioni di euro, se non verranno risolti i problemi legati alla compatibilità tra le opere e le linee ferroviarie esistenti. La questione riguarda il modo in cui le interferenze potrebbero influenzare la realizzazione dei progetti e la disponibilità delle risorse finanziarie.

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? Domande chiave Come influenzeranno le interferenze ferroviarie i fondi per la metro?. Perché il Ministero dei Trasporti minaccia di tagliare i finanziamenti?. Quali conseguenze avrà il blocco del lotto Martinez su San Fruttuoso?. Chi deve risolvere l'impasse tra Comune e ferrovie nazionali?.? In Breve 64,1 milioni per Rivarolo e 10,3 milioni per il secondo lotto Martinez.. L'ingegnera Manuela Sciutto segnala scadenze vincolanti entro il 31 dicembre 2025.. Il consorzio Conpat è già incaricato per le opere a San Fruttuoso.. Rischio perdita di 50 milioni per il terzo binario ferroviario necessario.. L’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante ha lanciato un allarme di estrema gravità a Palazzo Tursi, segnalando il rischio concreto di perdere oltre 74 milioni di euro destinati all’espansione della metropolitana di Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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