Filippine il vulcano Mayon erutta e copre il cielo con cenere e detriti

Il vulcano Mayon, considerato il più attivo delle Filippine, ha ripreso a eruttare sabato, generando una nube di cenere e detriti che si estende nel cielo. L'evento ha provocato anche flussi piroclastici, valanghe di roccia calda e emissioni di gas. La fuoriuscita di materiali vulcanici è visibile a distanza, con il rischio di ulteriori attività in corso. Le autorità monitorano la situazione e hanno emesso avvisi di sicurezza.

Il vulcano Mayon, il più attivo delle Filippine, ha ripreso a eruttare sabato creando una nube di cenere e detriti, flussi piroclastici, valanghe di roccia rovente e gas. La forte caduta di cenere ha ricoperto alcune zone di Albay e oscurato il cielo. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha dichiarato che il livello di allerta è rimasto a 3, sulla base del suo ultimo monitoraggio. Questo stato indica un’intensificazione dell’attività vulcanica o magmatica, aumentando la probabilità di ulteriori eruzioni pericolose. Il vulcano Mayon (alto 2.462 metri) rappresenta una delle principali attrazioni turistiche del Paese. Una tragica eruzione, nel 1814, uccise circa 1.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, il vulcano Mayon erutta e copre il cielo con cenere e detriti Eruzione Vulcano Mayon nelle Filippine 2026 #eruzione #vulcano #mayon Notizie correlate Erutta vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 250 metri(Adnkronos) – Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii, con fontane di lava alte fino a 250 metri. Il Vulcano Taal: viaggio nel cuore pulsante di un gigante addormentato tra le acque filippineA circa cinquanta chilometri a sud di Manila, emerge dalle acque una straordinaria anomalia della natura: il Vulcano Taal. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La giornata della Terra nei giorni di Hormuz; Mayon Volcano Volcanic Ash Advisory: ERUPTION AT 20260502/0729Z FL060 EXTD WSW REPORTED OBS VA DTG: 02/0740Z; 90 anni della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, la più antica d'Italia; Mayon Volcano Volcanic Ash Advisory: ERUPTION AT 20260430/0101Z FL090 EXTD W REPORTED OBS VA DTG: 30/0110Z. Filippine, il vulcano Mayon fa paura: enormi colonne di fumo e cenereAlto 2.462 metri, il Mayon è celebre per la sua forma conica quasi perfetta ed è una delle principali attrazioni turistiche del Paese ... rainews.it Filippine, nuova eruzione del vulcano MayonIl vulcano Mayon, nelle Filippine centrali, ha mostrato una ripresa dell'attività eruttiva con colate di cenere, gas e rocce che hanno percorso circa quattro chilometri lungo il fianco sud-occidentale ... tg24.sky.it Oltre 17.000 soldati, aviatori e marinai Usa nelle Filippine per esercitazioni, immagini x.com FILIPPINE-PNG - RITIRO ANNUALE: 18 SUORE PROVINCIA SACRO CUORE (Filippine-PNG) – Dal 6 al 15 aprile 2026, 18 suore della Provincia Sacro Cuore hanno vissuto il loro ritiro annuale "Aspettate la promessa del Padre… riceverete la forza quan - facebook.com facebook