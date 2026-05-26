Meteo sarà un mercoledì rovente | allerta gialla a Palermo per le ondate di calore

Domani, 27 maggio, a Palermo è prevista una giornata calda con una temperatura massima percepita di 31 gradi. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ondate di calore, indicando un livello 1 di rischio. È il primo avviso della stagione per questa zona, segnalando condizioni di caldo intenso.

Fine maggio rovente. E arrivano i primi avvisi della protezione civile regionale. Per Palermo, infatti, domani, 27 maggio, è prevista una temperatura massima percepita di 31 gradi centigradi ed un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo). Ma non solo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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