Venerdì mattina il cielo a Roma è sereno e il clima è fresco. La temperatura si aggira intorno ai 15°C. Non sono previste precipitazioni né venti significativi. La giornata si preannuncia soleggiata con poche nuvole sparse. Le condizioni meteo rimarranno stabili per tutta la mattina.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di visita al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiani su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Ampi spazi di sereno ovunque al suo dal mattino tempo stabile su tutte le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-05-2026 ore 06:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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