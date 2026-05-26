Per mercoledì 27 maggio è prevista un’allerta arancione per il caldo con temperature superiori ai 30 gradi in Lombardia, accompagnata da un’allerta gialla per temporali violenti a Milano e zone limitrofe.

Milano, 26 maggio 2026 - B ollin o arancione per il rischio caldo, si aspettano temperature ben oltre i 30 gradi in Lombardia, ma anche allerta gialla per possibili violenti temporali a Milano e hinterland. Allerta dalle 12 di mercoledì 27. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione ha diramato un' allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano che partirà dalle 12 di domani, mercoledì 27 maggio, per proseguire fino a mezzanotte. Cosa fare e cosa no. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto,al fine di prevenire situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meteo Milano, un mercoledì 27 maggio infernale: allerta gialla temporali e bollino arancione per il caldo

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