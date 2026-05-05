Allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali a partire dalle 9 di mercoledì 6 maggio

Domani mattina, alle 9, un’allerta meteo gialla verrà attivata a Milano per rischio temporali. La condizione sarà valida fino alle 6 del giorno successivo. Le autorità hanno comunicato questa previsione, invitando la popolazione a prestare attenzione alle eventuali criticità che potrebbero verificarsi nelle ore interessate.

L'allerta gialla parte alle ore 9 di domani, mercoledì 6 maggio, e dura fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio. A dirlo il Comune di Milano, che invita "a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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