Meteo le previsioni in Campania per martedì 26 maggio 2026

Da anteprima24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per martedì 26 maggio 2026, le previsioni in Campania indicano cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in tutta la regione. A Avellino non sono previste piogge e il tempo rimarrà stabile per tutta la giornata. Non sono attese variazioni significative nelle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno nella norma stagionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 26 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3868m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.   Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3880m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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