Per martedì 12 maggio 2026, le condizioni meteo in Campania prevedono un tempo variabile. Nella provincia di Avellino, si registrano giornate con cielo parzialmente nuvoloso, con più sole nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 12 maggio 2026. Avellino – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3272m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3163m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 12 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Meteo, le previsioni in Campania per martedì 5 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 5 maggio 2026.

Meteo, le previsioni in Campania per martedì 3 marzo 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 3 marzo 2026.

Argomenti più discussi: Tempo instabile ad oltranza, fresco e piogge diffuse in pianura. Probabili nevicate su Lessinia e Baldo; Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Meteo, rischio supercelle temporalesche e grandine in Piemonte: ecco le zone interessate dai fenomeni; Meteo lunedì 11 maggio, temporali intensi mentre in Sicilia bel tempo: le previsioni.

?Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: mattina con piogge e temporali sui rilievi, più deboli in pianura. Ampie schiarite pomeridiane su tutta la regione, salvo possibili brevi rovesci sulle pianure prossime al Po ?max 23/24°C Maggiori info arpa x.com

[Filo di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 1 - Nessebar > Burgas reddit

Meteo, via vai di perturbazioni con notevole rinforzo del ventoNon mancheranno altre piogge, in particolare tra giovedì 14 e sabato 16 maggio. In base agli ultimi aggiornamenti domenica 17 le condizioni meteo potrebbero migliorare ... meteo.it