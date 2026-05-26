A fine maggio, il ministero della Salute ha emesso i primi bollini rossi dell’anno a causa dell’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia. Questa situazione si verifica con grande anticipo rispetto alla stagione estiva, segnalando temperature particolarmente elevate. La presenza di bollini rossi indica condizioni di rischio per la salute, con livelli di calore che superano le soglie considerate sicure. La situazione riguarda diverse regioni del paese, dove le temperature continuano a salire.

Prosegue l'ondata di caldo estivo che da qualche giorno sta colpendo l'Italia. E con grande anticipo, nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, arrivano già i primi bollini rossi. In particolare sono quattro le città dove, giovedì 28 maggio, l'allerta sarà massima. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. Questi capoluoghi saranno contrassegnati dal livello 3 che indica luoghi nei quali possono registrarsi " possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47795297 Attualmente, sui 27 capoluoghi monitorati dal ministero della Salute, prevale il livello 2 di allerta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo-choc, bollini rossi a fine maggio: dove le temperature salgono ancora

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