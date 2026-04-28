Secondo i modelli meteorologici analizzati da Mario Giuliacci, le previsioni per il primo maggio indicano un calo delle temperature e condizioni meteo sfavorevoli. I dati sono stati condivisi attraverso il suo canale YouTube, evidenziando un peggioramento rispetto ai giorni precedenti. Nessuna previsione di miglioramenti, quindi, per il giorno di festa.

Pessime indicazioni dai modelli meteorologici elaborati ed analizzati da Mario Giuliacci sul suo canale YouTube in vista del Primo Maggio. Già, perché in concomitanza con il ponte potrebbe registrarsi un crollo verticale delle temperature. Dopo una fase di apparente tranquillità, il quadro meteo sull’Italia si prepara infatti a cambiare volto. Gli ultimi giorni di aprile, secondo le analisi diffuse dal canale Meteo Giuliacci, saranno caratterizzati da condizioni per lo più stabili e soleggiate, con un clima mite e temperature spesso superiori alla media del periodo. Una parentesi quasi estiva che interesserà gran parte della penisola, fatta eccezione per qualche episodio di instabilità pomeridiana lungo l’Appennino, dove il riscaldamento diurno potrà favorire brevi acquazzoni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: pessime notizie per il 1° maggio, dove crollano le temperature

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