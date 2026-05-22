Previsioni meteo Napoli e Campania per il fine settimana 23-24 maggio | temperature sopra i 30 gradi
Per il fine settimana del 23 e 24 maggio, le previsioni indicano temperature superiori ai 30 gradi su Napoli e in tutta la regione. Si prevede un clima caldo e soleggiato, tipico di questa stagione. Tuttavia, le condizioni meteo cambieranno già dalla prossima settimana, con l’arrivo di perturbazioni che porteranno variazioni nel tempo e possibili piogge. Questi dati si riferiscono alle previsioni a breve termine e sono state comunicate dalle fonti meteorologiche ufficiali.
Arriva il gran caldo nel fine settimana del 23-24 maggio su Napoli e Campania: ma settimana prossima nuovo cambiamento e perturbazioni in arrivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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