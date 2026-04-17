Weekend di sole con punte di 25°C ma poi ritorna la pioggia | le previsioni meteo per Novara e Vco

Il fine settimana in Piemonte si presenta con giornate di sole e temperature che raggiungono i 25°C, grazie a un anticiclone che favorisce condizioni di stabilità atmosferica. Tuttavia, le previsioni indicano anche un ritorno della pioggia nei giorni successivi, creando un contrasto tra il periodo di bel tempo e le precipitazioni previste per le prossime ore. Novara e Vco si preparano a un fine settimana caratterizzato da queste variazioni meteorologiche.

Il consolidamento dell'anticiclone garantirà un fine settimana di stabilità atmosferica su gran parte del Piemonte, con prevalenza di sole e un clima tipicamente primaverile. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, sia nel novarese che nel Vco non si attendono.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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