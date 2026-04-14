Piogge vento e qualche temporale fino a mercoledì | poi svolta calda e anticipo d’estate

Fino a mercoledì, l’Italia sarà interessata da piogge, vento e temporali, con condizioni meteorologiche variabili. Successivamente, le temperature aumenteranno e si verificherà un rialzo delle temperature, anticipando l’arrivo di un periodo più caldo e simile all’estate. Il flusso di Scirocco proveniente dal Nord Africa sta portando aria calda e polveri sahariane, influenzando il clima e i cieli del paese.

(Adnkronos) – Pioggia, caldo anomalo e cieli lattiginosi: l’Italia è avvolta da un flusso di Scirocco che porta con sé aria nordafricana e polveri del Sahara. Le temperature restano sopra la media con picchi fino a 25°C, mentre il tempo instabile continuerà ancora per diverse ore prima di un possibile miglioramento da giovedì. Prima di addentrarci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Peggioramento meteo in Toscana tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: piogge sparse e vento in rinforzoNel corso della giornata di oggi, martedì 27 gennaio, la Toscana presenta condizioni inizialmente variabili, con schiarite più ampie sulle zone... Meteo, svolta di primavera: meno piogge ma non sarà estate stabileRoma - Dopo una fase dinamica con perturbazioni atlantiche, l’Italia si avvia verso condizioni più stabili, ma senza un dominio anticiclonico deciso... Buongiorno, tempo instabile nelle prossime ore con piogge e rovesci, specie al Centro-Nord. Fenomeni che si estenderanno anche a parte del Sud e Sicilia. Venti ancora tesi. Calo termico. Tutti i dettagli per la vostra località sull'App di #3BMeteo #meteo #b#b - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #14aprile - Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci dal pomeriggio. Venti deboli e mari molto mossi con temperature medie comprese tra 12 e 17°C. x.com