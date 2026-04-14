Piogge vento e qualche temporale fino a mercoledì | poi svolta calda e anticipo d’estate

Da periodicodaily.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a mercoledì, l’Italia sarà interessata da piogge, vento e temporali, con condizioni meteorologiche variabili. Successivamente, le temperature aumenteranno e si verificherà un rialzo delle temperature, anticipando l’arrivo di un periodo più caldo e simile all’estate. Il flusso di Scirocco proveniente dal Nord Africa sta portando aria calda e polveri sahariane, influenzando il clima e i cieli del paese.

(Adnkronos) – Pioggia, caldo anomalo e cieli lattiginosi: l’Italia è avvolta da un flusso di Scirocco che porta con sé aria nordafricana e polveri del Sahara. Le temperature restano sopra la media con picchi fino a 25°C, mentre il tempo instabile continuerà ancora per diverse ore prima di un possibile miglioramento da giovedì. Prima di addentrarci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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