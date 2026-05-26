Il candidato di Sud chiama Nord e sindaco uscente di Messina ha ottenuto il 55,7 per cento dei voti secondo la terza proiezione. È considerato il delfino di Cateno De Luca, con cui condivide l’appartenenza politica e le radici nel movimento locale. La vittoria rafforza la fiducia nel suo ruolo di primo cittadino e nella continuità amministrativa. La percentuale supera la metà dei voti espressi, confermando il suo successo alle elezioni comunali.

Stando alla terza proiezione sulle elezioni comunali di Messina, il candidato di Sud chiama Nord e sindaco uscente Federico Basile (nella foto col suo ’maestro’ Cateno De Luca ) ha ottenuto il 55,7 per cento dei voti. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, il 28 per cento, e Antonella Russo del centrosinistra il 13,5 per cento. A Messina ha votato il 61,93% dei chiamati al voto per le comunali (il 6,37% in più rispetto alle precedenti amministrative). "Un risultato eclatante. Ha vinto un monocolore. Unico caso di monocolore civico e autonomista. Per la terza volta riusciamo a vincere: nel 2018 e nelle due successive sindacature di Federico Basile", dice il leader Cateno De Luca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Messina ridà fiducia a Basile sindaco. È il delfino di Cateno, l’altro De Luca

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