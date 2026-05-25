Messina rimane un feudo di Cateno de Luca Basile rieletto sindaco Ma il leader di Sud Chiama Nord sposta voti anche a Enna

Federico Basile è stato riconfermato sindaco di Messina con oltre il 50% dei voti, vincendo contro i candidati di centrodestra e centrosinistra. La sua vittoria è arrivata senza alleati, sostenuto dalla lista di “Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca, e ha ottenuto il sostegno di quindici liste. La campagna elettorale si è svolta principalmente tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, ma il risultato ha premiato Basile. Nel frattempo, il leader di “Sud Chiama Nord” ha spostato voti anche in altre città, come Enna.

Federico Basile è stato rieletto sindaco di Messina. Il primo cittadino uscente, candidato di “Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca, quindici liste e senza alleati, ha sbaragliato – con oltre il 50% dei voti – gli avversari di centrodestra, Marcello Scurria, e centrosinistra Antonella Russo. Un risultato che appare legato al ruolo di incumbent di Basile, già conosciuto dagli elettori per l’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni. Ma il voto conferma soprattutto il peso politico di De Luca nella città dello Stretto, dove il leader di “Sud Chiama Nord” è riuscito a difendere la sua storica roccaforte. Ha, inoltre, premiato la scelta delle dimissioni anticipate di Basile per tornare rapidamente alle urne. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Federico Basile, il delfino di Cateno De Luca, sarà di nuovo sindaco di MessinaFederico Basile è in vantaggio nella corsa elettorale a Messina e potrebbe essere riconfermato al primo turno.

Catania, da Forza Italia a Sud chiama Nord: Riccardo Pellegrino passa alla corte di Cateno De LucaRiccardo Pellegrino ha annunciato il passaggio da Forza Italia a una nuova formazione politica sostenuta da Cateno De Luca.

Il funerale del campo largo parte da Messina, Cateno De Luca: Voglio scardinare entrambe le coalizioniMessina è il capoluogo di provincia e la città più grande nella quale si vota in Sicilia domenica prossima E da lì parte la scalata di Sud Chiama Nord. E cateno de Luca, ospite di talk Sicilia, raccon ... blogsicilia.it

Cateno De Luca a Messina con più di mille candidati: nessuno mi prende a schiaffiIl sindaco di Taormina, gran regista di Sud chiama Nord, nella sua Messina ha schierato 15 liste al Consiglio comunale e 61 nelle circoscrizioni ... corriere.it