Messaggi per Isabelle

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jill lascia messaggi in segreteria per Isabelle, parlando della morte della sorella. Nei messaggi, descrive la sua vita a San Francisco, caratterizzata da caos e confusione. Non vengono forniti dettagli sulla causa della morte o sul contenuto specifico dei messaggi. La comunicazione si concentra sulla narrazione personale di Jill e sul suo stato emotivo, senza ulteriori informazioni su altri aspetti della vicenda.

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Jill affronta la morte della sorella lasciandole messaggi in segreteria in cui racconta la sua caotica vita a San Francisco. Un giorno il numero è riassegnato a sua insaputa e un evasivo agente immobiliare di nome Austin inizia a ricevere i suoi messaggi tanto esilaranti quanto intimi. 🔗 Leggi su Today.it

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