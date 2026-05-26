Messaggi per Isabelle il nuovo film romantico da vedere su Netflix a giugno
Se amate le commedie romantiche tenetevi pronti perché a giugno su Netflix arriveranno tante nuove rom-com. Oltre all'attesissimo film bollente con Jennifer Lopez, “Office Romance”, uscirà anche “Messaggi per Isabelle”, un film romanticissimo scritto e diretto da Leah McKendrick con protagonisti. 🔗 Leggi su Today.it
Voicemails for Isabelle Trailer (2026) | Zoey Deutch & Nick Robinson New Netflix Romance Movie
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E sceglie il rosso anche Isabelle Huppert, su di una silhouette plissettata e architettonica, con tanto di strascico e guanti da opera, che non può che rubare la scena. Che ne pensate? IPA facebook
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