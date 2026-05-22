Messaggi per Isabelle | l’omaggio alle rom-com

Da metropolitanmagazine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Netflix sta per esordire una nuova commedia romantica: Voicemails for Isabelle ( Messaggi per Isabelle ). Uscirà il 19 giugno sulla piattaforma streaming e da quel che abbiamo potuto vedere fino adesso, si prospetta essere assolutamente indimenticabile. Il cast e la trama. Con la presenza di Zoey Deutch ( Nouvelle Vague, Giurato Numero 2 ) e Nick Robinson ( Tuo, Simon, Noi Siamo Tutto ) come attori protagonisti, abbiamo finalmente una nuova dolce, e decisamente strappacuore, piccola storia a cui affezionarci quest’estate. Scritta e diretta da Leah McKendrick, la confortevole e umoristica pellicola affronta la tematica del lutto e delle difficoltà nell’elaborarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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