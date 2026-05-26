Un club straniero ha presentato un’offerta molto alta per uno dei giocatori chiave della squadra campione d’Italia. Il club italiano sta ancora trattando con il nuovo allenatore e pianificando il futuro tecnico, mentre dall’estero arrivano segnali di interesse concreto per il calciatore. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non sono stati resi noti dettagli sull’offerta o sulla volontà del giocatore.

Mentre De Laurentiis tratta il nuovo allenatore e cerca di capire dove andrà la squadra sul piano tecnico, dall’estero arrivano segnali concreti su uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra. André Zambo Anguissa, pilastro inamovibile del centrocampo partenopeo, è finito nel mirino del Galatasaray. E l’offerta del club turco, a quanto pare, non è da sottovalutare. Come riportato da TMW, il Galatasaray ha in canna una grossa offerta per André Zambo Anguissa, che andrebbe a raddoppiare lo stipendio che il giocatore percepisce attualmente in Italia. Il punto, però, è capire quanto il Napoli voglia o possa resistere a un’offerta di questo peso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, un protagonista dei due Scudetti sempre più lontano: offerta monstre in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Napoli | Lucca pronto a lasciare gli azzurri, tutti su di lui anche Mourinho

Notizie e thread social correlati

Verstappen sempre più lontano dalla Formula 1: offerta da capogiroMax Verstappen, attuale campione del mondo, sembra essere vicino a una decisione importante riguardo al suo futuro in Formula 1.

Spinazzola tra Napoli e Juve: rinnovo sempre più lontanoIl contratto di Leonardo Spinazzola è al centro di discussioni tra il suo attuale club e le due squadre interessate.

Temi più discussi: Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista, ma il sogno è Allegri. Tentazione Iraola; Udine, l'ultimo ballo di Artur Atta a Fuorigrotta: la sfida a McTominay infiamma il mercato del Napoli; Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostituto; Calciomercato: Khalaili, il terzino che ha stregato il Napoli: si prepara il primo colpo.

Non è bastato l'ingresso dell'ex #Juventus Francisco #Barido per evitare la retrocessione del #Napoli in #Primavera2 Una stagione non esaltante per lui, protagonista nell'ultima estate di un intreccio di mercato che lo ha portato al Napoli dopo un anno in b x.com

: Rasmus Højlund è diventato un giocatore del Napoli con un dal Manchester United per € reddit

Calciomercato Napoli tra certezze, riscatti e rinnovi. E in entrata si lavora per KhalailiIl Napoli ricomincia dalle certezze. E continua la fase dei riscatti: dopo quello di Rasmus Hojlund, obbligatorio dallo United con la qualificazione in Champions a fronte di un investimento da 44 mili ... msn.com

CDS - Napoli, Conte possibile protagonista del mercato, c'è anche l'ipotesi JuventusIn caso di addio al Napoli, verrebbe a scatenarsi inevitabilmente il toto-Conte e il tecnico degli azzurri diventerebbe l'uomo copertina della prossima sessione di mercato. Come rileva il Corriere d ... napolimagazine.com