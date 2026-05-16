Verstappen sempre più lontano dalla Formula 1 | offerta da capogiro

Max Verstappen, attuale campione del mondo, sembra essere vicino a una decisione importante riguardo al suo futuro in Formula 1. Recentemente, si sono diffuse voci su un’offerta molto allettante proveniente da un’altra categoria motorsport, che potrebbe portarlo a lasciare la massima serie automobilistica. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli precisi sulla proposta ricevuta.

Max Verstappen, il tetracampeone del mondo, potrebbe presto fare un passo che nessuno si sarebbe mai aspettato: lasciare la Formula 1. Nonostante il suo contratto con Red Bull Racing fino al 2028, le recenti rivelazioni su trattative con Ford per un progetto nel Mondiale Endurance (WEC) hanno scosso il paddock della F1, sollevando preoccupazioni sulle sue intenzioni future. Le voci si sono fatte sempre più concrete quando Ford ha confermato di essere in trattativa con Verstappen per entrare nel progetto Hypercar. Questa prospettiva non è una novità assoluta per il pilota olandese, che ha più volte espresso il suo interesse per le gare di endurance, in particolare la mitica 24 Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Sportface.it

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MAX VERSTAPPEN Being the VILLAIN of Formula 1 for 10 Minutes Straight

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