Un club straniero ha presentato un’offerta importante per il centrocampista del Napoli. La proposta è arrivata mentre la società sta definendo il nuovo allenatore e pianificando il futuro tecnico della squadra. Il calciatore, tra i pilastri della rosa, potrebbe lasciare nei prossimi giorni, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La trattativa è in corso e si attende una risposta.

Mentre De Laurentiis tratta il nuovo allenatore e cerca di capire dove andrà la squadra sul piano tecnico, dall’estero arrivano segnali concreti su uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra. André Zambo Anguissa, pilastro inamovibile del centrocampo partenopeo, è finito nel mirino del Galatasaray. E l’offerta del club turco, a quanto pare, non è da sottovalutare. Come riportato da TMW, il Galatasaray ha in canna una grossa offerta per André Zambo Anguissa, che andrebbe a raddoppiare lo stipendio che il giocatore percepisce attualmente in Italia. Il punto, però, è capire quanto il Napoli voglia o possa resistere a un’offerta di questo peso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Anguissa sempre più lontano? Offerta monstre in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, un protagonista dei due Scudetti sempre più lontano: offerta monstre in arrivoUn club straniero ha presentato un’offerta molto alta per uno dei giocatori chiave della squadra campione d’Italia.

Verstappen sempre più lontano dalla Formula 1: offerta da capogiroMax Verstappen, attuale campione del mondo, sembra essere vicino a una decisione importante riguardo al suo futuro in Formula 1.

Temi più discussi: Anguissa e Juan Jesus ai saluti: Napoli-Udinese pensando al futuro; Il piano ADL per un nuovo ciclo Napoli: tra Conte e i senatori si risparmiano oltre 30 milioni, poi...; Napoli-Udinese, il saluto al Maradona di Juan Jesus e Anguissa; Anguissa può lasciare il Napoli, da leader dello scudetto a riserva di lusso: rinnovo congelato e possibile addio in estate.

Alcune notizie sugli allenatori collegati al Napoli reddit

Anguissa, cessione possibile: ci sono due club turchi pronti all'assaltoIl Napoli valuta una possibile rivoluzione a centrocampo e tra i sacrificabili potrebbe esserci André-Frank Zambo Anguissa ... tuttonapoli.net

Napoli-Udinese, il saluto al Maradona di Juan Jesus e AnguissaJuan Jesus, Anguissa, ma non solo. Potrebbero essere tanti gli azzurri che oggi, al Maradona, saluteranno Napoli un'ultima volta prima dell'addio. Contro l'Udinese, questo ... ilmattino.it