Mercato ittico arriva la firma del contratto | tutto pronto per la riapertura

Il contratto per la gestione del mercato ittico di Reggio Calabria è stato firmato, segnando la fine di un periodo di chiusura iniziato a dicembre 2025. Dopo mesi di incertezza e di blocco amministrativo, la struttura si prepara a riaprire. La firma del contratto rappresenta l’accordo definitivo tra le parti coinvolte, senza indicazioni su tempi specifici per la riapertura o dettagli sulla gestione futura. La struttura rimane chiusa fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Sembrava ormai che si fossero perse le speranze di rivedere il mercato ittico di Reggio Calabria nuovamente aperto, dopo la chiusura imposta dal Comune nel dicembre 2025 e una lunga fase di stallo amministrativo che ha congelato la gestione della struttura.Oggi arriva però la svolta: è stata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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