Il difensore kosovaro ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2029. Con questa firma, diventa il centrale più pagato della rosa, con un ingaggio di 3 milioni di euro. La firma è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato l’accordo con il giocatore. La trattativa si è conclusa con successo, portando a un prolungamento del contratto già in essere.

Amir Rrahmani rinnoverà il contratto con il Napoli fino al 2029: il difensore kosovaro diventa il centrale più pagato della rosa con 3.8 milioni annui. Rrahmani e il Napoli: accordo definito fino al 2029. L’intesa era già stata concordata da mesi tra il giocatore e il club, come riporta Repubblica. Dopo alcuni rallentamenti burocratici legati alla stesura dei documenti, la firma è praticamente in dirittura d’arrivo. Rrahmani avrà 35 anni e mezzo quando il contratto scadrà, trasformando il prolungamento in un impegno di fatto a vita con gli azzurri. Il difensore aveva rifiutato diverse offerte estere nel calciomercato estivo per restare al Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, tutto pronto per il rinnovo: firma fino al 2029

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