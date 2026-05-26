Il centrocampista dell'Inter ha ricevuto un premio da Nieuwsblad, ma ha dichiarato che il suo futuro verrà deciso dopo le partite con la Serbia. Intanto, la società nerazzurra eserciterà la clausola di recompra sul suo contratto. Stankovic ha affermato che ci sarà tempo per parlare del futuro, senza fornire dettagli specifici. La decisione sulla sua permanenza dipenderà dagli esiti delle prossime gare internazionali.

Inter News 24 Mercato Inter, il centrocampista vince il premio di Nieuwsblad, ma il suo futuro si deciderà dopo i match con la Serbia. Tutto come da pronostico: Aleksandar Stankovic si è aggiudicato il premio di Nieuwsblad come miglior talento giovane del campionato belga. Il centrocampista classe 2005, alla sua prima stagione in Pro League, nella quale ha totalizzato 38 presenze condendole con sei gol e due assist, ha battuto K?nstantinos Karetsas (Genk) e Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise). Il talento cresciuto ad Appiano Gentile ha così vissuto un’annata da assoluto protagonista all’estero. Dopo aver ritirato il riconoscimento, succedendo ad Ardon Jashari, prendendone il posto a tutti gli effetti nelle fila dei Blauw en Zwart, il figlio d’arte ha espresso tutta la sua contentezza: «Il Club Brugge è una grande famiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, parla Stankovic: «Futuro? Ci sarà tempo per parlarne». Intano i nerazzurri eserciteranno la clausola di recompra

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MERCATO INTER: C.AUGUSTO CHIAVE PER KONÈJONES E UN MISTER XMAROTTA PUNGE IL MILAN

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