Mercato Inter la Fiorentina propone De Gea ai nerazzurri | ecco la risposta di Marotta

Notizia in breve

La Fiorentina ha offerto il portiere De Gea all'Inter, che ha risposto con una battuta secca. La proposta è stata presentata recentemente, ma non ci sono state ulteriori negoziazioni o dettagli sui termini. La risposta di Giuseppe Marotta è stata breve e decisa, senza entrare nel merito di eventuali sviluppi futuri. La trattativa non ha portato a un accordo e al momento non ci sono altre comunicazioni ufficiali.