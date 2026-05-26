Mercato Inter la Fiorentina propone De Gea ai nerazzurri | ecco la risposta di Marotta

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha offerto il portiere De Gea all'Inter, che ha risposto con una battuta secca. La proposta è stata presentata recentemente, ma non ci sono state ulteriori negoziazioni o dettagli sui termini. La risposta di Giuseppe Marotta è stata breve e decisa, senza entrare nel merito di eventuali sviluppi futuri. La trattativa non ha portato a un accordo e al momento non ci sono altre comunicazioni ufficiali.

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