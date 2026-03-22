Fiorentina Inter 1-1 | termina qui miracoloso De Gea nel finale su Pio Esposito Nerazzurri a +6 sul Milan

Da internews24.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina Inter, match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 202526. I Viola, reduci dal successo per 1 a 4 sulla Cremonese e al 16° posto in classifica con 28 punti, ospitano i nerazzurri di Chivu, la squadra capolista a 68 punti, reduce dal pareggio per 1 a 1 con l’Atalanta. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 94? – Termina qui, miracoloso De Gea nel finale su Pio... 🔗 Leggi su Internews24.com

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