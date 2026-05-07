Mercato Solet | l’Udinese punta ai 25 milioni tra Inter e Newcastle

L'Udinese sta valutando una proposta di circa 25 milioni di euro da parte di Inter e Newcastle per il difensore Solet. Nel frattempo, si discute su chi potrebbe sostituire Bastoni nel caso in cui venga ceduto al Barcellona. La partenza dell'italiano potrebbe avere ripercussioni sulla trattativa tra il club friulano e i potenziali acquirenti. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora accordi definitivi.

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? Punti chiave Chi potrebbe sostituire Bastoni se il Barcellona dovesse portarlo via?. Come influirà la partenza dell'italiano sulla trattativa per Solet?. Perché il Newcastle ha inviato i propri osservatori in Friuli?. Quanto guadagnerà l'Udinese con una cessione a parametro zero?.? In Breve Solet è arrivato all'Udinese a parametro zero nel gennaio 2025 dal RB Salzburg.. Il difensore francese ha collezionato 32 presenze in Serie A con 3 reti.. L'eventuale partenza di Alessandro Bastoni verso il Barcellona spinge l'Inter verso Solet.. Gli scout del Newcastle monitorano il giocatore per i ritmi della Premier League.. L’Udinese ha fissato il prezzo per la cessione di Oumar Solet a 25 milioni di euro, attirando l’attenzione del Newcastle United e dell’Inter in vista della prossima estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato Solet: l’Udinese punta ai 25 milioni tra Inter e Newcastle Notizie correlate Solet tra Udinese e Inter: richiesta da 25 milioni per il francese, ma spunta l’incognita legale. Il puntodi Alberto PetrosilliSolet è uno dei primissimi obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione: richiesta da 25 milioni di euro ma c’è una... Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il puntoSolet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Napoli: tutti i nomi dall’Udinese; Udinese, Solet: Futuro? Voglio diventare un calciatore importante; Inler lancia l'Udinese: Obiettivo 50 punti. E poi risponde sul futuro di 3 big; Inter-Solet trattativa terminata? Macché, ci sono delle novità importanti sull'affare con l'Udinese. Quote calciomercato Inter Solet, la pista nerazzurra resta vivaIn attesa di capire se l'interesse del Barcellona per Bastoni si trasformerà in una trattativa concreta, l'Inter ha già iniziato. tuttomercatoweb.com Inter che vince si cambia, Chivu rinnova e prepara la rivoluzione in campo: Solet è il primo regalo chiesto a MarottaInter, Chivu rinnova e chiede il primo regalo a Marotta: si tratta di Solet, difensore francese dell'Udinese che i nerazzurri seguono da tempo ... sport.virgilio.it L'Inter del futuro prende forma: pronti due nuovi innesti per la difesa di Chivu! #Calciomercato #Inter #Chivu #Oaktree #Solet #Muharemovic #Calhanoglu #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SerieA #FuturoInter - facebook.com facebook «"MILAN, OCCHI SU OUMAR SOLET!" IL MURO DELL'UDINESE NEL MIRINO DI ALLEGRI PER L'ESTATE: PRONTA L'OFFERTA PER IL GIGANTE FRANCESE!» #OumarSolet #MilanUdinese #Calciomercato #Allegri #SerieA #Udinese x.com