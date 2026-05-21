Solet parla così dell’interesse dell’Inter | Milano è una citta bellissima ed essere accostato ai nerazzurri fa piacere
Il difensore dell’Udinese ha commentato le voci di mercato che lo collegano all’Inter, affermando che Milano è una città bellissima e che essere associato ai nerazzurri gli fa piacere. La sua dichiarazione è stata rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in un momento in cui diverse testate sportive riportano un interesse del club milanese per il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuali trattative.
di Francesco Aliperta Solet, difensore dell’Udinese accostato all’Inter, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport sull’interesse del club nerazzurro e non solo. Protagonista di un’ottima stagione tra le file dell’ Udinese, il difensore francese Oumar Solet è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato, finendo dritto nel mirino di diversi top club italiani ed europei. Il classe 2000 ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando le voci sul suo futuro e l’interesse mai nascosto delle grandi scuderie della Serie A, a partire dall’Inter di Cristian Chivu e dal Napoli. MILANO «Milano è una città bellissima e molto viva. 🔗 Leggi su Internews24.com
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#Chivu vuole a tutti i costi #Solet dell’#udinese, e lo preferisce nettamente a #Muharemovic. Speriamo si avveri, perchè stiamo parlando di due livelli completamente differenti. #calciomercato #calcio facebook
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