Mercatelli nuovo sindaco di Verghereto Morrone Lega | Risultato significativo Sensi | Non faremo sconti

Simone Mercatelli è stato eletto sindaco di Verghereto con il 59,34% dei voti. La vittoria è stata considerata significativa dai rappresentanti politici. La coalizione di maggioranza ha dichiarato che non saranno concessi sconti nelle decisioni amministrative.

“Le elezioni amministrative di Verghereto consegnano ai cittadini un risultato chiaro e significativo, con l’elezione di Simone Mercatelli a sindaco grazie al 59,34% delle preferenze. Un consenso importante che conferma la fiducia dei cittadini nel progetto ‘Verghereto Tradizioni e Futuro’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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