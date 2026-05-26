Merach S29R2 | The Self-Powered Exercise Bike Freeing Users from Monthly Fitness Subscriptions
Il Merach S29R2 è una cyclette che non richiede abbonamenti mensili, a differenza di altri modelli connessi. Il dispositivo si alimenta autonomamente, eliminando la necessità di pagamenti ricorrenti per l’uso. La bici è progettata per offrire esercizio senza costi aggiuntivi nel tempo. È stato annunciato il 26 maggio 2026, in un comunicato stampa. Non sono stati forniti dettagli sul funzionamento tecnico o prezzo.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, May 26, 2026 PRNewswire — Connected fitness bikes often require ongoing monthly subscriptions long after the hardware purchase, but the new Merach S29R2 takes a different approach. It combines self-powered operation, smart auto-resistance, and optional app connectivity, including support for popular third-party platforms like Zwift and Kinomap, without locking core functionality behind a mandatory subscription. Designed for flexible home use, it keeps workouts accessible and subscription-free. Cordless Freedom for Any Room What sets the S29R2 apart from other smart bikes is its independence from power outlets. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Merach S29 Self Powered Exercise Bike with Auto Resistance | A Smarter Way to Ride at Home
Notizie e thread social correlati
Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bikeÈ stata pubblicata l’edizione 2026 della mappa cartacea e digitale “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano”, disponibile su visitemilia.
Ciclismo. Sinalunga Bike: Rolling Bike Racing Team ok Saitta e Spica dominano la competizioneAl termine della Sinalunga Bike, gara valida per diversi circuiti regionali, il Rolling Bike Racing Team ha conquistato due vittorie.