Merach S29R2 | The Self-Powered Exercise Bike Freeing Users from Monthly Fitness Subscriptions

Notizia in breve

Il Merach S29R2 è una cyclette che non richiede abbonamenti mensili, a differenza di altri modelli connessi. Il dispositivo si alimenta autonomamente, eliminando la necessità di pagamenti ricorrenti per l’uso. La bici è progettata per offrire esercizio senza costi aggiuntivi nel tempo. È stato annunciato il 26 maggio 2026, in un comunicato stampa. Non sono stati forniti dettagli sul funzionamento tecnico o prezzo.