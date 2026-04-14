Ciclismo Sinalunga Bike | Rolling Bike Racing Team ok Saitta e Spica dominano la competizione

Al termine della Sinalunga Bike, gara valida per diversi circuiti regionali, il Rolling Bike Racing Team ha conquistato due vittorie. La competizione ha visto protagonisti Saitta e Spica, che hanno dominato le rispettive categorie. La corsa si è svolta su tracciati impegnativi e ha attirato numerosi atleti da varie regioni, con il team di casa che si è distinto in modo chiaro.

E’ doppietta per il Rolling Bike alla Sinalunga Bike, valida per i circuiti Coppa Toscana Mtb, Tour3Regioni, UmbriaTuscany Mtb e Circuito della Maremma Tosco-Laziale. La 54 km per 1.500 metri, è stata una vera battaglia, con il team meridionale che ha saputo giocare di squadra. Vittoria finale per Vincenzo Saitta che ha coperto la distanza in 2h03’54“; piazza d’onore, a 23’’ per Emanuele Spica che ha battuto in volata Giuseppe Panariello (Neb18). Molto più staccata la coppia del Botteccchia Factory Team Valdrighi-Biagi, a 2’07“. In campo femminile Elena Teoni ha aggiunto un’altra vittoria alla sua bellissima stagione: 2h43’12“ per la biker dell’Mtb Race Subbiano, con un vantaggio di 2’05" su Ester Iacopozzi e di 3’21“ su Cristiana Lippi, entrambe del Ciclissimo Bike Team.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Sinalunga Bike: Rolling Bike Racing Team ok Saitta e Spica dominano la competizione Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Leggi anche: Ciclismo, il Team Bike Academy Marchini Costruzioni eccellenza della multidisciplina ESORDIO DI FUOCO AL TOUR 3 REGIONI Domenica 12 aprile i nostri atleti Mondobici Tecnoplast sono scesi in griglia alla spettacolare Sinalunga Bike, prima tappa del circuito Tour3Regioni, dando ufficialmente il via alla stagione 2026! I n - facebook.com facebook