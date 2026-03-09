Emilia Bike Experience | alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bike

È stata pubblicata l’edizione 2026 della mappa cartacea e digitale “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano”, disponibile su visitemilia.it e in formato cartaceo. La guida include percorsi ciclabili nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, con tappe come Bardi e il Parco dei Cento Laghi. Tra le proposte figurano anche i territori di Montechiarugolo e altre località dell’Appennino.

È disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” È disponibile in versione cartacea e online, su visitemilia.it, l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” e, tra i percorsi ciclabili consigliati, oltre a Bardi e al Parco dei Cento Laghi c’è anche il territorio di Montechiarugolo. Un itinerario alla scoperta del Borgo medievale, del castello, delle eccellenze alimentari come il Parmigiano Reggiano e delle Terme di Monticelli, ma anche dei percorsi lungo il torrente Enza tra natura e biodiversità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

