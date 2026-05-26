Durante la menopausa, molte donne segnalano difficoltà di memoria come dimenticanze di nomi, oggetti o dettagli quotidiani. Questi problemi sono spesso associati a cambiamenti ormonali e possono manifestarsi con maggiore frequenza in questa fase. Non si tratta di perdita di memoria grave, ma di episodi transitori che interessano alcune donne. La ricerca ha evidenziato che tali difficoltà sono comuni e temporanee, senza implicazioni a lungo termine per la salute cerebrale.

Quel nome così familiare che all’improvviso sfugge, la macchina parcheggiata chissà dove, le chiavi di casa dimenticate nell’altra borsa. Non sono poche le donne che, dopo la menopausa, lamentano problemi di memoria. Ebbene, uno spazio tra le cellule cerebrali potrebbe celare la ‘chiave’ per comprendere la perdita di memoria legata al calo degli estrogeni dopo la menopausa. A suggerirlo à uno studio della Northwestern Medicine, condotto sugli animali e pubblicato su ‘Aging Cell’. Menopausa ed estrogeni. Gli scienziati ipotizzano da tempo che la perdita di estrogeni dopo la menopausa possa ridurre la naturale protezione del cervello femminile contro la perdita di memoria e la neurodegenerazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Menopausa e problemi di memoria, che succede nel cervello delle donne

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Nebbia Mentale in Menopausa: Cosa Mangiare per Aiutare il Cervello

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