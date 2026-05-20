La menopausa precoce si verifica quando le ovaie smettono di funzionare prima dei 40 anni, interessando circa l’1% delle donne. Secondo una specialista, questa condizione non è molto diffusa, ma nemmeno così rara da essere trascurata. In alcuni casi, non si riesce a identificare una causa specifica che porti a questa premature interruzione della funzionalità ovarica. Tra le opzioni di trattamento, la Terapia Ormonale Sostitutiva viene talvolta consigliata per alleviare i sintomi e gestire la condizione.

Menopausa precoce, che cosa significa? «La menopausa precoce, definita anche insufficienza ovarica precoce, si verifica quando la funzione ovarica si interrompe prima dei 40 anni», chiarisce la dottoressa Cristina Tomasi, human metabolist e medico specialista in medicina interna. «Colpisce circa l’1% delle donne, quindi non è frequentissima, ma nemmeno così rara come si pensa. Quando compare addirittura prima dei 35 anni, come nel caso raccontato da Maria Grazia Cucinotta, può avere un impatto importante sia fisico che emotivo». Quali sintomi? La menopausa precoce si manifesta con l'irregolarità del ciclo mestruale - che tende ad accorciarsi comparendo per esempio ogni 21-25 giorni o a diventare più abbondante - o la scomparsa totale per più di 4 mesi consecutivi (non attribuibile a stress o gravidanza). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Menopausa precoce, succede all'1% delle donne. La specialista Cristina Tomasi: «Non è frequentissima, ma neanche così rara. A volte non c'è una causa precisa. La Terapia Ormonale Sostitutiva può aiutare»

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