Iss dall’infanzia alla menopausa i consigli per ogni fase di vita delle donne

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida che fornisce indicazioni sulla cura della salute femminile in tutte le tappe della vita, dall’infanzia alla menopausa. La pubblicazione sottolinea l’importanza di adottare stili di vita sani, seguire una dieta equilibrata e mantenere un’attività fisica regolare come parte di un percorso continuo. La guida si rivolge alle donne di ogni età, evidenziando la necessità di attenzione costante alla propria salute.

(Adnkronos) – Prendersi cura della propria salute non deve essere un'azione occasionale per le donne, ma un percorso che abbraccia tutto l'arco della vita, dall'infanzia alla menopausa, attraverso stili di vita corretti, una nutrizione equilibrata e un'adeguata attività fisica. Questi fattori sono fondamentali per ridurre il rischio di malattie croniche come obesità, diabete, osteoporosi e squilibri ormonali, contribuendo al benessere fisico e psicologico. E' questo il messaggio lanciato dal Centro di riferimento per la Medicina di genere del'Istituto superiore di sanità che – in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, in calendario domani – propone alcuni consigli specifici, età per età.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Liesbeth van Rossum: Overgewicht, Voeding, leefstijl & Gezondheid | Kitty Koelemeijer Podcast #97

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