Meno emissioni nei porti Napoli | primo bunkeraggio Gnl su una nave da crociera | rifornita la Sun Princess

Una nave da crociera è stata rifornita per la prima volta con gas naturale liquefatto nel porto di Napoli. La procedura di bunkeraggio, che riguarda la nave Sun Princess, rappresenta il primo utilizzo di GNL in questa zona per una nave da crociera. L'operazione si è svolta senza incidenti, utilizzando una nuova infrastruttura dedicata al rifornimento di carburante ecologico.

Primo bunkeraggio di gas naturale liquefatto nel porto di Napoli su una nave da crociera. L’operazione, realizzata da Axpo Italia sulla Sun Princess di Princess Cruises, compagnia del gruppo Carnival Corporation, segna un passaggio strategico nello sviluppo dei combustibili alternativi per il trasporto marittimo e nella transizione energetica dei porti italiani. Il rifornimento ship-to-ship è stato effettuato all’ormeggio 09-10-11 della Stazione marittima attraverso la bettolina Green Zeebrugge, già utilizzata per analoghe operazioni nel porto di Genova. Si tratta del primo bunkeraggio Gnl mai effettuato nello scalo partenopeo. L’operazione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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