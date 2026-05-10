Più di cento passeggeri a bordo di una nave da crociera hanno manifestato sintomi di vomito e diarrea, risultati attribuiti a un caso di norovirus. La compagnia di navigazione ha riferito di aver effettuato le operazioni di disinfezione a bordo. La notizia si aggiunge alla vicenda della Mv Hondius, coinvolta in un’epidemia di hantavirus, attirando l’attenzione su altre problematiche sanitarie in ambito marittimo.

Mentre il mondo segue con attenzione la vicenda della Mv Hondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un’epidemia di hantavirus, c’è un altro caso che ha destato preoccupazione. Oltre 100 passeggeri di una nave da crociera si sono ammalati di norovirus nei Caraibi. Un’epidemia di norovirus, il temuto “virus del vomito invernale”, ha colpito una nave da crociera, contagiando 102 dei 3.116 passeggeri a bordo e 13 membri dell’equipaggio. La notizia è stata diffusa dall’emittente americana NBC, partner di Sky News, che ha citato i dati ufficiali forniti dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti. I passeggeri colpiti hanno manifestato i sintomi tipici del norovirus: vomito e diarrea, che rappresentano le conseguenze più frequenti di questa malattia altamente contagiosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo hantavirus: vomito e diarrea per oltre 100 passeggeri della nave da crociera Caribbean Princess ammalati di norovirus. La compagnia tranquillizza: “Fatta la disinfezione”

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