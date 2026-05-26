Il Gruppo Menarini ha presentato nuovi dati alla riunione annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026. L’evento si è svolto il 26 maggio 2026, coinvolgendo anche Stemline Therapeutics, Inc. Menarini è una delle principali società farmaceutiche e diagnostiche internazionali. La comunicazione è rivolta ai media del settore medico e farmaceutico. I dettagli sui dati presentati non sono stati specificati nel comunicato.

FIRENZE, Italia e NEW YORK, 26 maggio 2026 PRNewswire — Il Gruppo Menarini (“Menarini”), una delle principali società farmaceutiche e diagnostiche internazionali, e Stemline Therapeutics, Inc. (“Stemline”), una consociata interamente controllata del Gruppo Menarini, focalizzata sull’offerta di trattamenti oncologici trasformazionali ai pazienti oncologici, hanno annunciato che i nuovi dati relativi a elacestrant e tagraxofusp saranno presentati all’incontro annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2026. Saranno presentati nuovi dati che esaminano la sicurezza e l’efficacia preliminare di elacestrant in combinazione con capivasertib in pazienti con carcinoma mammario metastatico (mBC) alterato dalla via ER+HER2- PI3KAKTPTEN- dallo studio ELEVATE di fase 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Menarini Group annuncia nuovi dati alla riunione annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026

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