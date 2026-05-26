Menarini Group annuncia nuovi dati alla riunione annuale dell’American Society of Clinical Oncology ASCO 2026
Il Gruppo Menarini ha presentato nuovi dati alla riunione annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026. L’evento si è svolto il 26 maggio 2026, coinvolgendo anche Stemline Therapeutics, Inc. Menarini è una delle principali società farmaceutiche e diagnostiche internazionali. La comunicazione è rivolta ai media del settore medico e farmaceutico. I dettagli sui dati presentati non sono stati specificati nel comunicato.
FIRENZE, Italia e NEW YORK, 26 maggio 2026 PRNewswire — Il Gruppo Menarini (“Menarini”), una delle principali società farmaceutiche e diagnostiche internazionali, e Stemline Therapeutics, Inc. (“Stemline”), una consociata interamente controllata del Gruppo Menarini, focalizzata sull’offerta di trattamenti oncologici trasformazionali ai pazienti oncologici, hanno annunciato che i nuovi dati relativi a elacestrant e tagraxofusp saranno presentati all’incontro annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2026. Saranno presentati nuovi dati che esaminano la sicurezza e l’efficacia preliminare di elacestrant in combinazione con capivasertib in pazienti con carcinoma mammario metastatico (mBC) alterato dalla via ER+HER2- PI3KAKTPTEN- dallo studio ELEVATE di fase 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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