Memoria lavoro e legalità in oltre mille libri | nasce la biblioteca Sergio Flamigni

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata questa mattina nella sede della Cgil di Forlì la biblioteca dedicata a Sergio Flamigni. La struttura ospita oltre mille volumi e rappresenta un punto di riferimento per la memoria, il lavoro e la legalità. La biblioteca è collegata all’Associazione Luciano Lama e alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro provinciale. L’apertura si inserisce in un progetto di promozione della cittadinanza attiva e della memoria democratica.

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Non solo un archivio di volumi, ma un presidio di cittadinanza attiva e memoria democratica. È stata inaugurata questa mattina, nella sede della Cgil di Forlì, la nuova biblioteca dell’Associazione Luciano Lama e della Cdlt Cgil provinciale. Uno spazio che da oggi porta ufficialmente il nome di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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