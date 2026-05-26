Lavoro e storia locale ltre mille volume a disposizione dei cittadini | nella sede della Cgil nasce la biblioteca Sergio Flamigni

Nella sede della Cgil di Forlì-Cesena è stata inaugurata la biblioteca intitolata a Sergio Flamigni, con oltre mille volumi dedicati a lavoro e storia locale. La struttura si trova in via Pelacano e fa parte dell’associazione Luciano Lama.

Inaugurata la nuova biblioteca dell’associazione Luciano Lama nella sede della Cgil di Forlì-Cesena, in via Pelacano, intitolata al partigiano Sergio Flamigni. Lama e Flamigni, fin dai tempi della Resistenza forlivese contro il nazifascismo, hanno condiviso un percorso di militanza politica e di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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