Meloni parla dei salari bassi ma non di come alzarli | la frecciata di Landini dopo l’intervento della premier a Confindustria
Dopo l’intervento della premier a Confindustria, il segretario della Cgil ha commentato che la premier ha riconosciuto che i salari sono bassi, ma non ha spiegato come aumentare gli stipendi. Landini ha espresso questa opinione a margine dell’assemblea degli industriali, sottolineando che non sono state fatte proposte concrete in merito. La discussione si è concentrata sui salari senza ulteriori dettagli sulle possibili misure.
“La premier ha detto che i salari sono bassi ma non ha parlato di come alzarli “. E’ il commento del segretario della Cgil Maurizio Landini a margine dell’assemblea di Confindustria, dopo l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’aumento dei salari è fondamentale – dice Landini – significa cancellare precarietà nel lavoro, restituire il fiscal drag e fare una riforma fiscale degna di questo nome. Il governo continua a parlare di burocrazia senza poi investire negli stipendi di chi lavora e deve fare funzionare la macchina dello Stato. Poi c’è il tema della politica industriale e di quella energetica: la crisi energetica c’è adesso, quindi gli investimenti sulle rinnovabili vanno fatte adesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Landini accusa il governo: “I salari sono troppo bassi ma, Meloni non ne parla”Landini ha criticato il governo, affermando che i salari sono troppo bassi e che la premier non ne parla.
Landini: "Aumento salari tema fondamentale ma Meloni non ne parla"Il presidente di Confindustria ha dichiarato che i salari sono bassi, ma non ha specificato come aumentare le retribuzioni.
Temi più discussi: 17° edizione del Festival del Lavoro, il videomessaggio del Presidente Meloni; Giorgia Meloni e la sfida della crescita; Lavoro, Meloni: Danno dell'Intelligenza Artificiale enorme se si limiterà a sostituire lavoratori; La questione meridionale che il governo ignora.
Meloni a Confindustria senza impegni su energia-salari. Ma coglie l’assist di Orsini e attacca l’Ue x.com
Per la propaganda del Governo Meloni siamo entrati nell’era del salario giusto. Ciò che ci dice la realtà, è che siamo ancora al tempo dei salari da fame. Non sarà il bollino di giusto su paghe orarie da 6/7€ – su cui spesso c’è la firma anche di CGIL, CISL facebook
Landini: Aumento salari tema fondamentale ma Meloni non ne parlaIl presidente di Confindustria ha detto che sono bassi i salari, non ha detto come fare ad alzarli e la presidente del Consiglio non ha parlato del tema. lapresse.it
Meloni a Confindustria senza impegni su energia-salari. Ma coglie l’assist di Orsini e attacca l’UeDopo quasi quattro anni a Palazzo Chigi e pochissime riforme offerte agli industriali, la premier si è presentata davanti all’assemblea generale ... repubblica.it