Il governo ha proposto all’Europa un progetto per una riforma radicale della burocrazia italiana, definendola un “cantiere comune”. La premier ha ringraziato i funzionari per il loro lavoro, affermando che il riconoscimento dell’Italia come paese del bello, del buono e del ben fatto è merito loro. La proposta mira a modificare le strutture amministrative del paese.

«Grazie per il vostro lavoro: se l’Italia è riconosciuta come patria del bello, del buono e del ben fatto è merito vostro». Giorgia Meloni parla all’assemblea annuale di Confindustria all’indomani della “rivincita” alle amministrative, la boccata d’ossigeno post referendum che Governo e maggioranza non si aspettavano. Agli industriali guidati da Emanuele Orsini - che sottolinea, applaudito, come «collettivamente non abbiamo fatto abbastanza» per la crescita e raccomanda di azionare «cinque leve» con coraggio, a partire da energia e sospensione Ets, per sostenere il sistema produttivo italiano - la premier consegna una proposta chiara: «Apriamo un cantiere comune per una riforma radicale della burocrazia in Italia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni incalza l’Europa e propone «cantiere comune per riforma radicale della burocrazia in Italia»

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